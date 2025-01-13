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Карлос Алькарас стартовал с победы над Александром Шевченко на Australian Open — 2025

Карлос Алькарас стартовал с победы над Александром Шевченко на Australian Open — 2025
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира он обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко (77-й номер рейтинга ATP) — 6:1, 7:5, 6:1. Во втором сете Алькарас отыгрался со счёта 3:5.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:10 МСК
Александр Шевченко
77
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		5 1
6 		7 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Алькарас выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Шевченко ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас сыграет с японцем Йосихито Нисиокой.

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