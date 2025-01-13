Карлос Алькарас стартовал с победы над Александром Шевченко на Australian Open — 2025

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира он обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко (77-й номер рейтинга ATP) — 6:1, 7:5, 6:1. Во втором сете Алькарас отыгрался со счёта 3:5.

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Алькарас выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Шевченко ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас сыграет с японцем Йосихито Нисиокой.