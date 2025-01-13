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«Чемпионат» запускает новый сезон рейтинга для определения лучших теннисистов России

«Чемпионат» запускает новый сезон рейтинга для определения лучших теннисистов России
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«Чемпионат» запускает новый сезон подсчёта собственного поквартального рейтинга для определения лучшего теннисиста и теннисистки России.

В нашем рейтинге учитывались не только стадии соревнований, до которых добирались наши спортсмены, но и сила соперников, а также положительная динамика в рейтинге ATP (если таковая была). Подробнее о формулах подсчёта рассказывалось в каждом уже вышедшем материале.

Итоговый рейтинг лучших теннисистов России 2024 года по версии «Чемпионата»:
Теннисист года в России — Даниил Медведев! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024
Теннисист года в России — Даниил Медведев! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024

В 2024-м борьба была очень напряжённой — каждый квартал в лидеры выходили новые спортсмены, и в итоге лучшим теннисистом стал Даниил Медведев, а теннисисткой — Дарья Касаткина. Ждём, что в 2025-м эта гонка будет ещё более интересной.

Итоговый рейтинг лучших теннисисток России 2024 года по версии «Чемпионата»:
Теннисистка года в России — Дарья Касаткина! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024
Теннисистка года в России — Дарья Касаткина! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024
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Новости. Теннис
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