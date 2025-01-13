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Григор Димитров снялся во втором сете матча с Пассаро на старте Australian Open — 2025

Григор Димитров снялся во втором сете матча с Пассаро на старте Australian Open — 2025
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров отказался от продолжения борьбы во втором сете матча первого круга Australian Open — 2025 с итальянцем Франческо Пассаро. Болгарин проиграл первый сет 5:7, а во втором снялся при счёте 1:2.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 12:00 МСК
Франческо Пассаро
104
Италия
Франческо Пассаро
Ф. Пассаро
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
7 		2
5 		1
             
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Изначально с Димитровым должен был играть Фабио Фоньини, но итальянец снялся с турнира до начала матча. Его заменил лаки-лузер Пассаро, который прошёл во второй круг на снятии Димитрова. В 1/32 финала Australian Open итальянец встретится с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и представителем Франции Бенжаменом Бонзи.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.

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