Григор Димитров снялся во втором сете матча с Пассаро на старте Australian Open — 2025

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров отказался от продолжения борьбы во втором сете матча первого круга Australian Open — 2025 с итальянцем Франческо Пассаро. Болгарин проиграл первый сет 5:7, а во втором снялся при счёте 1:2.
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Изначально с Димитровым должен был играть Фабио Фоньини, но итальянец снялся с турнира до начала матча. Его заменил лаки-лузер Пассаро, который прошёл во второй круг на снятии Димитрова. В 1/32 финала Australian Open итальянец встретится с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и представителем Франции Бенжаменом Бонзи.
Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.
- 13 января 2025
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