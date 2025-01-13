Григор Димитров снялся во втором сете матча с Пассаро на старте Australian Open — 2025

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров отказался от продолжения борьбы во втором сете матча первого круга Australian Open — 2025 с итальянцем Франческо Пассаро. Болгарин проиграл первый сет 5:7, а во втором снялся при счёте 1:2.

Изначально с Димитровым должен был играть Фабио Фоньини, но итальянец снялся с турнира до начала матча. Его заменил лаки-лузер Пассаро, который прошёл во второй круг на снятии Димитрова. В 1/32 финала Australian Open итальянец встретится с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и представителем Франции Бенжаменом Бонзи.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.