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Ник Кирьос проиграл 92-й ракетке мира в первом круге Australian Open — 2025

Ник Кирьос проиграл 92-й ракетке мира в первом круге Australian Open — 2025
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос не смог выйти во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира он проиграл 92-й ракетке мира британцу Джейкобу Фирнли со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 6:7 (2:7).

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:15 МСК
Джейкоб Фирнли
92
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 7 7
6 3 		3 6 2
             
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

Матч продолжался 2 часа 19 минут. За это время Кирьос выполнил 13 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Фирнли 17 эйсов, восемь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Джейкоб Фирнли сыграет с французом Артуром Казо, который в первом раунде обыграл аргентинца Себастьяна Баэса.

Календарь Australian Open - 2025 (м)
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