«Я хочу иметь высокий рейтинг». Михельсен — после победы над Циципасом на старте АО-2025

41-я ракетка мира 20-летний американский теннисист Алекс Михельсен прокомментировал свою победу над 11-м номером рейтинга ATP Стефаносом Циципасом ( 7:5, 6:3, 2:6, 6:4) в первом круге Australian Open — 2025.

«Я хочу иметь высокий рейтинг, но я очень доволен своей нынешней ситуацией. Я играл против Стефа в Токио и победил его, но здесь играть приходится совсем по-другому. Очевидно, что в «Шлемах» сложнее победить сильнейших. У меня был тот же план на игру, и я его выполнил, и сегодня сыграл очень хорошо», — сказал Михельсен на пресс-конференции.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Михельсен встретится с австралийским теннисистом Джеймсом Маккейбом.