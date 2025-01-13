«Я хочу иметь высокий рейтинг». Михельсен — после победы над Циципасом на старте АО-2025
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41-я ракетка мира 20-летний американский теннисист Алекс Михельсен прокомментировал свою победу над 11-м номером рейтинга ATP Стефаносом Циципасом ( 7:5, 6:3, 2:6, 6:4) в первом круге Australian Open — 2025.
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:15 МСК
12
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
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42
Алекс Михельсен
А. Михельсен
«Я хочу иметь высокий рейтинг, но я очень доволен своей нынешней ситуацией. Я играл против Стефа в Токио и победил его, но здесь играть приходится совсем по-другому. Очевидно, что в «Шлемах» сложнее победить сильнейших. У меня был тот же план на игру, и я его выполнил, и сегодня сыграл очень хорошо», — сказал Михельсен на пресс-конференции.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Михельсен встретится с австралийским теннисистом Джеймсом Маккейбом.
Комментарии
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