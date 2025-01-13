Тиафо — о победе в 1-м круге AO: меня стошнило. Были спазмы в животе, судороги по телу

16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал, что испытывал физические проблемы в матче первого круга Australian Open — 2025. В первом круге он одолел француза Артура Риндеркнеша со счётом 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:3. В четвёртом сете Тиафо подавал на матч при счёте 5:3.

«При счёте 5:3 я, очевидно, устал, но чувствовал себя хорошо. Потом меня стошнило. Были спазмы в животе, потом судороги по всему телу. Он сыграл довольно хорошо на тай-брейке. На любом другом турнире я бы снялся, но это «Шлем». Я нахожусь во второй части своей карьеры, и такие турниры меня волнуют больше всего. Чего бы это ни стоило», — приводит слова Тиафо Tennis.com.