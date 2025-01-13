Карлос Алькарас прокомментировал победу над Александром Шевченко в первом круге АО-2025
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над представителем Казахстана Александром Шевченко (6:1, 7:5, 6:1) на старте Australian Open — 2025.
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:10 МСК
77
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я очень доволен показанным уровнем. В этом нет никаких секретов, просто очень тяжёлая работа. Я стараюсь изо всех сил каждый день, чтобы стать лучшим теннисистом и лучшим человеком», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас сыграет с 65-й ракеткой мира японским теннисистом Йосихито Нисиокой.
Комментарии
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