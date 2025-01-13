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Карлос Алькарас прокомментировал победу над Александром Шевченко в первом круге АО-2025

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Александром Шевченко в первом круге АО-2025
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над представителем Казахстана Александром Шевченко (6:1, 7:5, 6:1) на старте Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:10 МСК
Александр Шевченко
77
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		5 1
6 		7 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я очень доволен показанным уровнем. В этом нет никаких секретов, просто очень тяжёлая работа. Я стараюсь изо всех сил каждый день, чтобы стать лучшим теннисистом и лучшим человеком», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас сыграет с 65-й ракеткой мира японским теннисистом Йосихито Нисиокой.

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