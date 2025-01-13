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«Худший — Синнер». Карлос Алькарас — о том, кто лучше всех из теннисистов играет в гольф

«Худший — Синнер». Карлос Алькарас — о том, кто лучше всех из теннисистов играет в гольф
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, кто из теннисистов лучше всех играет в гольф.

«У меня лучший удар для соцсетей, потому что мяч улетает очень далеко. Затем Рафа, и худший из нас — это Синнер», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Сегодня,13 января, Карлос Алькарас одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко (6:1, 7:5, 6:1) на старте Australian Open — 2025. Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас сыграет с 65-й ракеткой мира японским теннисистом Йосихито Нисиокой.

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