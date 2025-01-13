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Джокович выигрывает хотя бы один матч на турнире «Большого шлема» на протяжении 21 сезона

Джокович выигрывает хотя бы один матч на турнире «Большого шлема» на протяжении 21 сезона
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович проводит 21-й сезон с как минимум одной победой в основной сетке мэйджора. Сегодня, 13 января, в первом круге Australian Open — 2025 он обыграл 19-летнего американца Нишеша Басаваредди со счётом 4:6 6:3, 6:4, 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		3 4 2
             
Нишеш Басаваредди
107
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Свой первый турнир «Большого шлема» Джокович сыграл в 2005 году, и с тех пор каждый сезон доходил как минимум до третьего круга на одном из четырёх мэйджоров в сезоне.

Рекордсменом по данному показателю является титулованный швейцарец Роджер Федерер, который выигрывал матчи на «Шлемах» на протяжении 22 сезонов подряд.

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