Джокович выигрывает хотя бы один матч на турнире «Большого шлема» на протяжении 21 сезона

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович проводит 21-й сезон с как минимум одной победой в основной сетке мэйджора. Сегодня, 13 января, в первом круге Australian Open — 2025 он обыграл 19-летнего американца Нишеша Басаваредди со счётом 4:6 6:3, 6:4, 6:2.

Свой первый турнир «Большого шлема» Джокович сыграл в 2005 году, и с тех пор каждый сезон доходил как минимум до третьего круга на одном из четырёх мэйджоров в сезоне.

Рекордсменом по данному показателю является титулованный швейцарец Роджер Федерер, который выигрывал матчи на «Шлемах» на протяжении 22 сезонов подряд.