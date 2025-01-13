Джокович выигрывает хотя бы один матч на турнире «Большого шлема» на протяжении 21 сезона
Поделиться
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович проводит 21-й сезон с как минимум одной победой в основной сетке мэйджора. Сегодня, 13 января, в первом круге Australian Open — 2025 он обыграл 19-летнего американца Нишеша Басаваредди со счётом 4:6 6:3, 6:4, 6:2.
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|3
|4
|2
107
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Свой первый турнир «Большого шлема» Джокович сыграл в 2005 году, и с тех пор каждый сезон доходил как минимум до третьего круга на одном из четырёх мэйджоров в сезоне.
Рекордсменом по данному показателю является титулованный швейцарец Роджер Федерер, который выигрывал матчи на «Шлемах» на протяжении 22 сезонов подряд.
Комментарии
- 13 января 2025
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
14:51
-
14:42
-
14:24
-
14:17
-
14:08
-
14:03
-
13:38
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:07
-
13:00
-
12:41
-
12:37
-
12:25
-
12:13
-
12:09
-
12:06
-
12:00
-
11:48
-
11:42
-
11:29
-
11:07
-
10:49
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
09:57
-
09:41
-
09:39
-
09:26
-
09:26