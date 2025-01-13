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Даниэль Коллинз обыграла Дарью Снигур в первом круге Australian Open — 2025

Даниэль Коллинз обыграла Дарью Снигур в первом круге Australian Open — 2025
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11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла во второй круг Australian Open — 2025. В первом раунде она обыграла украинку Дарью Снигур (138-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 13:30 МСК
Дарья Снигур
138
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Коллинз выполнила семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Снигур ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Даниэль Коллинз сыграет с австралийкой Дестани Айавой, которая пробилась в основу турнира через квалификацию.

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