Даниэль Коллинз обыграла Дарью Снигур в первом круге Australian Open — 2025

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла во второй круг Australian Open — 2025. В первом раунде она обыграла украинку Дарью Снигур (138-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Коллинз выполнила семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Снигур ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Даниэль Коллинз сыграет с австралийкой Дестани Айавой, которая пробилась в основу турнира через квалификацию.