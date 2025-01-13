Даниэль Коллинз обыграла Дарью Снигур в первом круге Australian Open — 2025
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11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла во второй круг Australian Open — 2025. В первом раунде она обыграла украинку Дарью Снигур (138-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 13:30 МСК
138
Дарья Снигур
Д. Снигур
Окончен
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Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Коллинз выполнила семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Снигур ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Даниэль Коллинз сыграет с австралийкой Дестани Айавой, которая пробилась в основу турнира через квалификацию.
Комментарии
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