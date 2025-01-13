Томми Пол вышел во второй круг Australian Open — 2025, где сыграет с Нисикори

В Мельбурне завершился матч первого круга Australian Open — 2025 между 11-й ракеткой мира американцем Томми Полом и 70-м номером мирового рейтинга Кристофером О'Коннеллом из Австралии. Встреча закончилась победой спортсмена из США в пяти сетах — 6:2, 3:6, 6:1, 6:7 (5:7), 7:5.

Матч продолжался 4 часа 2 минуты. Американский теннисист выполнил 15 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету его соперника 11 эсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Пол сыграет с экс четвёртой ракеткой мира 36-летним японским теннисистом Кеем Нисикори.