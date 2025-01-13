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Томми Пол вышел во второй круг Australian Open — 2025, где сыграет с Нисикори

Томми Пол вышел во второй круг Australian Open — 2025, где сыграет с Нисикори
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В Мельбурне завершился матч первого круга Australian Open — 2025 между 11-й ракеткой мира американцем Томми Полом и 70-м номером мирового рейтинга Кристофером О'Коннеллом из Австралии. Встреча закончилась победой спортсмена из США в пяти сетах — 6:2, 3:6, 6:1, 6:7 (5:7), 7:5.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 12:25 МСК
Кристофер О'Коннелл
70
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 7 7 5
6 		3 6 6 5 7
             
Томми Пол
11
США
Томми Пол
Т. Пол

Матч продолжался 4 часа 2 минуты. Американский теннисист выполнил 15 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету его соперника 11 эсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Пол сыграет с экс четвёртой ракеткой мира 36-летним японским теннисистом Кеем Нисикори.

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