Томми Пол вышел во второй круг Australian Open — 2025, где сыграет с Нисикори
Поделиться
В Мельбурне завершился матч первого круга Australian Open — 2025 между 11-й ракеткой мира американцем Томми Полом и 70-м номером мирового рейтинга Кристофером О'Коннеллом из Австралии. Встреча закончилась победой спортсмена из США в пяти сетах — 6:2, 3:6, 6:1, 6:7 (5:7), 7:5.
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 12:25 МСК
70
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|7 7
|5
|
|3
|6
|6 5
|7
11
Томми Пол
Т. Пол
Матч продолжался 4 часа 2 минуты. Американский теннисист выполнил 15 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету его соперника 11 эсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Пол сыграет с экс четвёртой ракеткой мира 36-летним японским теннисистом Кеем Нисикори.
Комментарии
- 13 января 2025
-
16:40
-
16:39
-
16:38
-
16:06
-
16:04
-
15:48
-
15:38
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
14:51
-
14:42
-
14:24
-
14:17
-
14:08
-
14:03
-
13:38
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:07
-
13:00
-
12:41
-
12:37
-
12:25
-
12:13
-
12:09
-
12:06
-
12:00
-
11:48
-
11:42
-
11:29
-
11:07
-
10:49
-
10:31