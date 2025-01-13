«Немного странный опыт». Новак Джокович — о первом матче под руководством Энди Маррея

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал первый матч под руководством трёхкратного чемпиона мэйджоров, а ныне своего тренера британца Энди Маррея.

«Это был немного странный опыт — видеть его в моём боксе. Мы играли друг против друга на протяжении более 20 лет на самом высоком уровне. Здорово, что теперь мы по одну сторону сетки. Он дал мне отличный совет в середине матча. Интересно, что теперь тренеры ближе к нам. Это совершенно иной взгляд на игру. Он отлично справляется, приятный опыт. Надеюсь, мы не остановимся на этом», — сказал Джокович в интервью на корте после матча.