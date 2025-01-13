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Наоми Осака обыграла Каролин Гарсию в первом круге Australian Open — 2025

Наоми Осака обыграла Каролин Гарсию в первом круге Australian Open — 2025
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Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира она обыграла 67-ю ракетку мира француженку Каролин Гарсию со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 14:35 МСК
Наоми Осака
51
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Каролин Гарсия
67
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

Матч продолжался 1 час 47 минут. Осака выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Гарсии семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Осака встретится с 20-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии.

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