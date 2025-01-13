Наоми Осака обыграла Каролин Гарсию в первом круге Australian Open — 2025
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Australian Open — 2025. На старте турнира она обыграла 67-ю ракетку мира француженку Каролин Гарсию со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 14:35 МСК
51
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
67
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Матч продолжался 1 час 47 минут. Осака выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Гарсии семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Осака встретится с 20-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии.
Комментарии
- 13 января 2025
-
16:40
-
16:39
-
16:38
-
16:06
-
16:04
-
15:48
-
15:38
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
14:51
-
14:42
-
14:24
-
14:17
-
14:08
-
14:03
-
13:38
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:07
-
13:00
-
12:41
-
12:37
-
12:25
-
12:13
-
12:09
-
12:06
-
12:00
-
11:48
-
11:42
-
11:29
-
11:07
-
10:49
-
10:31