Джокович — о сопернике в 1-м круге AO: он играл лучше на протяжении полутора сетов

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оценил уровень игры 19-летнего американца Нишеша Басаваредди. Напомним, в первом круге Australian Open — 2025 серб победил со счётом 4:6 6:3, 6:4, 6:2.

«Он играл лучше на протяжении полутора сетов. Он заслужил каждую частичку аплодисментов, которые получил, когда покинул корт. Честно говоря, я впервые познакомился с его игрой три-четыре дня назад, мало что о нём знал. Такие матчи непросты, когда играешь с тем, кому нечего терять.

Для него это был первый матч на турнире «Большого шлема». Он приятно удивил меня всеми своими ударами и боевым настроем к концу матча. Я желаю ему всего наилучшего в карьере», — сказал Джокович в интервью на корте после матча.