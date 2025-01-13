Кирьос: не могу представить, что ещё когда-либо сыграю матч на Australian Open в одиночке
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос намекнул на скорое завершение профессиональной карьеры после поражения в первом круге Australian Open — 2025.
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:15 МСК
92
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
3 : 0
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|3
|6 2
Ник Кирьос
Н. Кирьос
«Это было нечто особенное. Я знал, что ещё буду играть в паре, а сегодня наслаждался всеми моментами. Это было безумие. Я не хотел просто бросить полотенце и уйти или сняться с матча. Мне было больно физически. Я уважаю своего соперника. Болельщики ждали часами, чтобы посмотреть, как я играю. Если смотреть реально, то я не могу представить, что ещё когда-либо сыграю здесь матч в одиночном разряде», — сказал Кирьос на пресс-конференции.
Комментарии
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