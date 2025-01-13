Хэйди Хабиб стал первым теннисистом из Ливана, выигравшим матч ТБШ в Открытой эре

219-я ракетка мира Хэйди Хабиб стал первым ливанским теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), выигравшим матч в основной сетке турнира «Большого шлема». В воскресенье, 12 января, он в трёх сетах обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ, занимающего 67-ю строчку рейтинга ATP — 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (8:6).

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Хабиб сыграет с 14-й ракеткой мира французом Уго Умбером.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.