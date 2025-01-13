Хэйди Хабиб стал первым теннисистом из Ливана, выигравшим матч ТБШ в Открытой эре
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219-я ракетка мира Хэйди Хабиб стал первым ливанским теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), выигравшим матч в основной сетке турнира «Большого шлема». В воскресенье, 12 января, он в трёх сетах обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ, занимающего 67-ю строчку рейтинга ATP — 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (8:6).
Australian Open (м). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 10:35 МСК
219
Хэйди Хабиб
Х. Хабиб
Окончен
3 : 0
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|7 8
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|4
|6 6
67
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Хабиб сыграет с 14-й ракеткой мира французом Уго Умбером.
Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.
Комментарии
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