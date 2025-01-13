Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы с Коккинакисом обязаны выйти на корт». Ник Кирьос — о парном матче на AO-2025

«Мы с Коккинакисом обязаны выйти на корт». Ник Кирьос — о парном матче на AO-2025
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об участии в парном турнире Australian Open — 2025 после поражения в одиночке от британца Джейкоба Фирнли (6:7 (3:7), 3:6, 6:7 (2:7).

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:15 МСК
Джейкоб Фирнли
92
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 7 7
6 3 		3 6 2
             
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«Да, я и Коккинакис, я думаю, мы обязаны выйти на корт и сыграть. Очевидно, мы знаем, что бо́льшую часть времени Танаси физически слаб, однако он каким-то образом справляется. Спасибо ему за то, что он провёл свой сегодняшний матч. Да, думаю, мы сыграем в парном разряде», — сказал австралиец на пресс-конференции.

Танаси Коккинакис и Ник Кирьос в первом круге парного турнира Australian Open сразятся с соотечественниками Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем. Игра запланирована на среду, 15 января (3:00 мск).

Сетка парного турнира AO-2025
Календарь парного турнира AO-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android