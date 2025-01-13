«Мы с Коккинакисом обязаны выйти на корт». Ник Кирьос — о парном матче на AO-2025
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об участии в парном турнире Australian Open — 2025 после поражения в одиночке от британца Джейкоба Фирнли (6:7 (3:7), 3:6, 6:7 (2:7).
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:15 МСК
92
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
3 : 0
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|3
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|7 7
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|3
|6 2
Ник Кирьос
Н. Кирьос
«Да, я и Коккинакис, я думаю, мы обязаны выйти на корт и сыграть. Очевидно, мы знаем, что бо́льшую часть времени Танаси физически слаб, однако он каким-то образом справляется. Спасибо ему за то, что он провёл свой сегодняшний матч. Да, думаю, мы сыграем в парном разряде», — сказал австралиец на пресс-конференции.
Танаси Коккинакис и Ник Кирьос в первом круге парного турнира Australian Open сразятся с соотечественниками Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем. Игра запланирована на среду, 15 января (3:00 мск).
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