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Джокович — об Алькарасе: очень напоминает мне Рафу

Джокович — об Алькарасе: очень напоминает мне Рафу
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ярко высказался об испанце Карлосе Алькарасе, с которым потенциально может сыграть в четвертьфинале Australian Open — 2025.

«На корте у него столько энергии и интенсивности. С этой точки зрения он очень напоминает мне Рафу, очень всесторонний игрок. Он может нанести удар из любой точки на любом корте и на любом покрытии, его универсальность потрясает.

Впечатляет, что он смог в очень молодом возрасте достичь такого уровня тенниса и зрелости на корте. Несомненно, он один из лучших игроков в мире за последние три-четыре года. Он выигрывает по несколько турниров «Большого шлема» уже пару лет. Уверен, что он на этом не остановится. Мы будем видеть Карлоса ещё много лет», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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