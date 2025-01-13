Осака — о пожарах в Лос-Анджелесе: огонь был в трёх кварталах от моего дома

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака высказалась о пожарах в Лос-Анджелесе (США), где проживает уже несколько лет.

«Я смотрела карту распространения огня, и пожар был в трёх кварталах от моего дома. Я попросила знакомых забрать свидетельство о рождении моей дочери. Шлю всю свою любовь в Лос-Анджелес», — сказала Осака в интервью на корте после матча.

С 7 января в Лос-Анджелесе продолжаются сильные пожары, в результате которых погибли 11 человек, было повреждено более 10 тысяч строений, а десятки тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.