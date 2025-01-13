Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака — о пожарах в Лос-Анджелесе: огонь был в трёх кварталах от моего дома

Осака — о пожарах в Лос-Анджелесе: огонь был в трёх кварталах от моего дома
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака высказалась о пожарах в Лос-Анджелесе (США), где проживает уже несколько лет.

«Я смотрела карту распространения огня, и пожар был в трёх кварталах от моего дома. Я попросила знакомых забрать свидетельство о рождении моей дочери. Шлю всю свою любовь в Лос-Анджелес», — сказала Осака в интервью на корте после матча.

С 7 января в Лос-Анджелесе продолжаются сильные пожары, в результате которых погибли 11 человек, было повреждено более 10 тысяч строений, а десятки тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

Материалы по теме
Наоми Осака обыграла Каролин Гарсию в первом круге Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android