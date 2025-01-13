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Система Hawk Eye допустила грубейшую ошибку в матче Осаки и Гарсии на Australian Open

Система Hawk Eye допустила грубейшую ошибку в матче Осаки и Гарсии на Australian Open
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Система электронного судейства Hawk Eye Live допустила грубейшую ошибку во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии – 2025, где встречались четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака и бывшая четвёртая ракетка мира француженка Каролин Гарсия.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 14:35 МСК
Наоми Осака
51
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Каролин Гарсия
67
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

В решающем, третьем сете система не зафиксировала аут после такого удара француженки.

Фото: скриншот из трансляции

Поединок завершился победой Осаки со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Нельзя не отметить, что Осака впервые вышла во второй круг Australian Open после рождения дочери, для Наоми это первая победа в Мельбурне с момента перерыва.

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