Система Hawk Eye допустила грубейшую ошибку в матче Осаки и Гарсии на Australian Open
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Система электронного судейства Hawk Eye Live допустила грубейшую ошибку во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии – 2025, где встречались четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака и бывшая четвёртая ракетка мира француженка Каролин Гарсия.
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 14:35 МСК
51
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
67
Каролин Гарсия
К. Гарсия
В решающем, третьем сете система не зафиксировала аут после такого удара француженки.
Фото: скриншот из трансляции
Поединок завершился победой Осаки со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Нельзя не отметить, что Осака впервые вышла во второй круг Australian Open после рождения дочери, для Наоми это первая победа в Мельбурне с момента перерыва.
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