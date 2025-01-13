Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты второго игрового дня

В ночь с 12 на 13 января состоялся второй игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей у мужчин.

Теннис. Australian Open — 2025, первый круг, мужчины. Результаты 12 января (частично):

Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Артур Риндеркнеш (Франция) – 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:3;

Алекс Михельсен (США) – Стефанос Циципас (Греция, 11) — 7:5, 3:6, 6:2, 4:6;

Янник Синнер (Италия, 1) — Николас Харри (Чили) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1;

Танаси Коккинакис (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия) – 3:6, 6:3, 6:3, 7:6 (7:5);

Франческо Пассаро (Италия, LL) — Григор Димитров (Болгария, 10) – 7:5, 2:1 (Димитров снялся из-за травмы);

Жайме Фария (Португалия, Q) — Павел Котов (Россия) – 6:1, 6:1, 7:5;

Томми Пол (США) – Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 6:2, 3:6, 6:1, 6:7 (5:7), 7:5;

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Александр Шевченко (Казахстан) – 6:1, 7:5, 6:1;

Новак Джокович (Сербия, 7) — Нишеш Басаваредди (США, WC) – 4:6, 6:3, 6:4, 6:2;

Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия) – 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:2).