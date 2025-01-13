Как Медведев и Рублёв сыграют в первом круге Australian Open — 2025?

Завтра, 14 января, свой путь на Открытом чемпионате Австралии – 2025 по теннису начнут сильнейшие теннисисты России – чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев и олимпийский чемпион в миксте девятый номер мирового рейтинга Андрей Рублёв.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как Медведев и Рублёв сыграют в первом круге Australian Open — 2025?»

Медведев на старте одного из своих самых успешных ТБШ встретится с представителем Таиланда Касидитом Самреем (418-я ракетка мира, WC).

Рублёву в первом круге AO-2025 предстоит сразиться с чемпионом молодёжного Итогового турнира ATP – 2024, 112-й ракеткой мира из Бразилии Жоао Фонсекой, который пробился в основную сетку через квалификацию.