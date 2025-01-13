Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты второго игрового дня

В ночь с 12 на 13 января состоялся второй игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей у женщин.

Теннис. Australian Open — 2025, первый круг, женщины. Результаты 12 января (частично):

Диана Шнайдер (Россия, 12) — Элизабетта Коччаретто (Италия) – 7:6 (7:4), 6:4;

Людмила Самсонова (Россия, 25) — Камилла Рахимова (Россия) – 6:2, 6:4;

Кори Гауфф (США, 3) — Софья Кенин (США) – 6:3, 6:3;

Элина Свитолина (Украина, 28) — Сорана Кырстя (Румыния) – 6:4, 6:4;

Лючия Бронцетти (Италия) — Виктория Азаренко (Беларусь, 21) – 6:2, 7:6 (7:2);

Анастасия Потапова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения, Q) — 6:2, 7:5;

Магдалена Френх (Польша, 23) — Полина Кудерметова (Россия, Q) – 6:4, 6:4;

Белинда Бенчич (Швейцария) — Елена Остапенко (Латвия, 16) – 6:3, 7:6 (8:6);

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:4;

Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Юань Юэ (Китай) – 6:4, 4:6, 6:3;

Марта Костюк (Украина, 17) – Нао Хибино (Япония, Q) — 3:6, 6:3, 6:1;

Джессика Пегула (США, 7) – Майя Джойнт (Австралия, WC) — 6:3, 6:0;

Наоми Осака (Япония) — Каролин Гарсия (Франция) – 6:3, 3:6, 6:3;

Даниэль Коллинз (США, 10) – Дарья Снигур (Украина, Q) — 7:6 (7:4), 6:3.