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Соперница Дианы Шнайдер во втором круге AO-2025 высказалась о возможном завершении карьеры

Соперница Дианы Шнайдер во втором круге AO-2025 высказалась о возможном завершении карьеры
Айла Томлянович
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Австралийская теннисистка 114-я ракетка мира Айла Томлянович рассказала, что после череды травм её посещали мысли о завершении карьеры. Она раскрыла, что её удержало от этого шага.

«Я подхожу к тому моменту, когда в тяжёлые времена стараюсь ценить то, что имею. Причина, по которой я ещё не закончила карьеру в том, что в конце-концов я бываю всегда на позитиве. Это приносит мне радость, так как я не сдалась. Конечно, иногда бывает трудно, но я же не сдалась», — приводит слова Томлянович Punto de Break.

Напомним, 31-летняя австралийка дважды в карьере выходила в четвертьфинал Уимблдона, в 2021 и 2022 годах. Из-за травмы колена она пропустила большую часть сезона-2023.

Встреча Томлянович с Дианой Шнайдер во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 состоится в ночь на среду, 15 января.

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