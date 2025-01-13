«Мы на начальном этапе отношений». Джокович оценил работу Маррея в качестве тренера

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отказался раскрывать журналистам, какие советы ему давал британец Энди Маррей (его новоиспечённый тренер) во время матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

Джокович и Маррей неоднократно по ходу матча вели какие-то дискуссии.

Фото: скриншот из трансляции

«К сожалению, нет, это останется между нами. Да, мы стараемся много общаться как на корте, так и за его пределами. Мы разговариваем перед матчем, перед разминкой. Только что (имеется в виду перед пресс-конференцией), пять минут назад, мы говорили о матче, о том, как я себя чувствую, как, по его мнению, я сыграл, что нам нужно сделать на завтрашней тренировке и так далее. Общение – это ключ к пониманию друг друга и нахождению работающей формулы взаимодействия.

Поскольку мы не проводили много времени вместе, мы всё ещё находимся на начальном этапе наших отношений. Это был наш первый матч вместе, и мне нравится видеть Энди на скамейке. Новое расположение боксов также помогает мне лучше слышать всю команду. Временами я подходил к Энди и спрашивал его о чём-то, а он отвечал мне и высказывал своё мнение. Мне нравится с ним разговаривать, он понимает этот вид спорта лучше, чем кто-либо другой. Он легенда. Он понимает, через какие взлёты и падения ты проходишь во время матча, не только в плане тенниса, но и ментально, и физически. Мне не нужно много объяснять ему, он знает, через что я прохожу.

Сегодня он проделал отличную работу: несколько раз вставал, подбадривал меня. Он отличный парень, и это здорово, что он в моём углу», — сказал Джокович на пресс-конференции.