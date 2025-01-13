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«Я недоволен расписанием». Тиафо высказался о том, что его стошнило на старте AO-2025

«Я недоволен расписанием». Тиафо высказался о том, что его стошнило на старте AO-2025
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16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо порассуждал о причинах того, что его стошнило в концовке четвёртого сета стартового матча на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

Тиафо в первом круге соревнований встречался с французом Артуром Риндеркнешем. Матч продлился 4 часа 10 минут и завершился победой Тиафо со счётом 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:3.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:10 МСК
Артур Риндеркнеш
61
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 2 		3 6 7 7 3
7 7 		6 4 6 4 6
             
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

– С чем были связаны эти физические проблемы? Что на вас повлияло, жара?
– Не жара – возможно, чрезмерная гидратация, я выпил слишком много разных электролитов. Мы начали в 11 часов. Это тяжёлое время, мы играли четыре часа в обеденное время. Мы поели в 10 часов, а начали в 11, плюс это пятисетовый формат. Буду честен, я был не очень доволен расписанием. К такому тяжело подготовиться, но что есть, то есть, и я рад, что справился. Я рад, что все пришли и получили удовольствие от четырёх часов тенниса, хотя могло быть и поменьше.

– Как вы чувствовали себя после матча? Как проходило восстановление?
– Ужасно, просто ужасно. Походил какое-то время по раздевалке, вроде как пришёл в себя, принял душ, поел, но по-прежнему чувствовал себя не особо, — сказал Тиафо на пресс-конференции.

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