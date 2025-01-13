«Я недоволен расписанием». Тиафо высказался о том, что его стошнило на старте AO-2025

16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо порассуждал о причинах того, что его стошнило в концовке четвёртого сета стартового матча на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

Тиафо в первом круге соревнований встречался с французом Артуром Риндеркнешем. Матч продлился 4 часа 10 минут и завершился победой Тиафо со счётом 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:3.

– С чем были связаны эти физические проблемы? Что на вас повлияло, жара?

– Не жара – возможно, чрезмерная гидратация, я выпил слишком много разных электролитов. Мы начали в 11 часов. Это тяжёлое время, мы играли четыре часа в обеденное время. Мы поели в 10 часов, а начали в 11, плюс это пятисетовый формат. Буду честен, я был не очень доволен расписанием. К такому тяжело подготовиться, но что есть, то есть, и я рад, что справился. Я рад, что все пришли и получили удовольствие от четырёх часов тенниса, хотя могло быть и поменьше.

– Как вы чувствовали себя после матча? Как проходило восстановление?

– Ужасно, просто ужасно. Походил какое-то время по раздевалке, вроде как пришёл в себя, принял душ, поел, но по-прежнему чувствовал себя не особо, — сказал Тиафо на пресс-конференции.