«Раздражает». Риндеркнеш обвинил судью его матча с Тиафо на AO-2025 в предвзятости

61-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш считает, что судья его стартового матча на Australian Open – 2025 был предвзят, так как его соперник американец Фрэнсис Тиафо более титулован и высоко стоит в рейтинге ATP (16-я ракетка мира).

Их матч продлился 4 часа 10 минут и завершился победой Тиафо со счётом 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:3.

«Он использовал свой опыт, и судья позволил ему играть, используя этот опыт. Мне трудно с этим смириться. Для меня пятый сет был довольно скандальным со стороны судьи. Это часть игры, и он воспользовался этим. Он – парень, который много лет подряд входил в топ-10, топ-20, выходил в полуфиналы турниров «Большого шлема». Он использовал свой опыт и сумел извлечь из него выгоду. Он немного «саботировал» пятый сет, а судья ему это позволил, я же был немного дезориентирован. Он был цепок, когда нужно было забирать очки, так что Фрэнсис молодец.

Для меня сегодня было очевидно, что он имел преимущество в пятом сете. Проиграл ли я матч из-за этого? Наверное, нет. Было бы справедливее в пятом сете, если бы нас судили справедливо? Уверен, что было бы. Выиграл бы я? Возможно, нет.

Но когда судья оказывает на меня давление после трёх геймов в первом сете, когда я задерживался на подаче на секунду, при этом у нас неоднократно были интервалы в 1:15, 1:30 на его подаче в пятом, я вижу разногласия. И это меня немного раздражает», — приводит слова Риндеркнеша Lequipe.