Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание третьего игрового дня

В ночь с 13 на 14 января состоится третий игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у мужчин в этот день.
Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Расписание на 14 января (время — московское):
3:00. Маттео Берреттини (Италия) – Кэмерон Норри (Великобритания);
3:00. Карен Хачанов (Россия, 19) – Адриа Маннарино (Франция);
3:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29);
3:30. Хольгер Руне (Дания, 13) – Чжан Чжичжэнь (Китай);
4:30. Хуберт Хуркач (Польша, 18) – Таллон Грикспор (Нидерланды);
4:30. Тейлор Фриц (США, 4) – Дженсон Бруксби (США);
4:30. Гаэль Монфис (Франция) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 30);
4:30. Франсиско Серундоло (Аргентина, 31) – Александр Бублик (Казахстан);
4:30. Борна Чорич (Хорватия) – Кристьян Гарин (Чили, Q);
6:00. Даниил Медведев (Россия, 5) – Касидит Самрей (Таиланд, WC);
6:30. Бен Шелтон (США, 21) – Брэндон Накашима (США);
8:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Денис Шаповалов (Канада);
11:00. Алекс де Минор (Австралия, 8) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
11:00. Алексей Попырин (Австралия, 25) – Корентен Муте (Франция);
12:30. Андрей Рублёв (Россия, 9) – Жоао Фонсека (Бразилия, Q).