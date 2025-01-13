Селиваненко — о выступлении Павлюченковой на AO-2025: для неё каждый матч важен

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о выступлении 32-й ракетки мира Анастасии Павлюченковой на Australian open — 2025. Россиянка в первом круге обыграла китаянку Юань Юэ со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

«Анастасия — самая опытная из россиянок на Australian Open, одна из самых опытных теннисисток в целом на этом турнире. Павлюченкова его выигрывала по юниорам. Из действующих теннисисток мало кто столько играл в Австралии. Для неё каждый выигранный матч важен. Следующий будет против Насти Потаповой. Будет интересно посмотреть на выяснение отношений в этой игре», — приводит слова Селиваненко «Матч ТВ».

Встреча Павлюченковой и Анастасии Потаповой во втором круге турнира в Мельбурне состоится в ночь на 14 января.