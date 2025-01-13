Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко — о выступлении Павлюченковой на AO-2025: для неё каждый матч важен

Селиваненко — о выступлении Павлюченковой на AO-2025: для неё каждый матч важен
Анастасия Павлюченкова
Аудио-версия:
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о выступлении 32-й ракетки мира Анастасии Павлюченковой на Australian open — 2025. Россиянка в первом круге обыграла китаянку Юань Юэ со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

«Анастасия — самая опытная из россиянок на Australian Open, одна из самых опытных теннисисток в целом на этом турнире. Павлюченкова его выигрывала по юниорам. Из действующих теннисисток мало кто столько играл в Австралии. Для неё каждый выигранный матч важен. Следующий будет против Насти Потаповой. Будет интересно посмотреть на выяснение отношений в этой игре», — приводит слова Селиваненко «Матч ТВ».

Встреча Павлюченковой и Анастасии Потаповой во втором круге турнира в Мельбурне состоится в ночь на 14 января.

Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
Павлюченкова сделала аж 54 виннера на АО-2025. Теперь её ждёт российское дерби с Потаповой
Павлюченкова сделала аж 54 виннера на АО-2025. Теперь её ждёт российское дерби с Потаповой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android