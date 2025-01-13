Наоми Осака рассказала, почему украсила себя подсолнухами на Australian Open — 2025

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала об особенностях своего аутфита на Открытом чемпионате Австралии – 2025.
В стартовом матче на AO-2025 можно было заметить у Осаки украшения в виде подсолнухов в волосах, а также рисунки цветов на кроссовках.
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Фото: Andy Cheung/Getty Images
Фото: Andy Cheung/Getty Images
«Спасибо, что задали такой важный вопрос (улыбается). Я не знаю, получилось ли у кого-то уже сфотографировать мои кроссовки вблизи. Но сбоку на них написано: «Солнце светит там, где ты есть».
У меня есть серьги в виде подсолнухов. Ещё у меня были специальные штуки в волосах, но мне пришлось их вытащить. Так что, да, тема – подсолнух. В этом году на каждом турнире «Большого шлема» у меня будет обувь на цветочную тематику. Я думаю, это очень мило. Открытый чемпионат Австралии — это счастливый для меня «Шлем» (Наоми дважды выигрывала AO (2019, 2021). – Прим. «Чемпионата»), так что я подумала, что это очень кстати, что он имеет солнечную тематику», — сказала Осака на пресс-конференции.
- 13 января 2025
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