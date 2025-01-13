Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание третьего игрового дня

В ночь с 13 на 14 января состоится третий игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 14 января (время — московское):

3:00. Чжэн Сайсай (Китай) – Эрика Андреева (Россия);

3:00. Мария Карле (Аргентина) – Аманда Анисимова (США);

3:00. Екатерина Александрова (Россия, 26) – Эмма Радукану (Великобритания);

3:00. Виктория Томова (Болгария) – Дарья Касаткина (Россия, 9);

3:00. Анастасия Потапова (Россия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 27);

5:00. Варвара Грачёва (Франция) – Кэти Макнелли (США);

5:00. Анна Калинская (Россия, 13) – Кимберли Биррелл (Австралия, Q);

5:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 6) – Эмерсон Джонс (Австралия, WC);

6:30. Юлия Путинцева (Казахстан, 24) – Элина Аванесян (Армения);

8:30. Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Тунис);

13:00. Вероника Кудерметова (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия).