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Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание третьего игрового дня

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание третьего игрового дня
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В ночь с 13 на 14 января состоится третий игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 14 января (время — московское):

3:00. Чжэн Сайсай (Китай) – Эрика Андреева (Россия);
3:00. Мария Карле (Аргентина) – Аманда Анисимова (США);
3:00. Екатерина Александрова (Россия, 26) – Эмма Радукану (Великобритания);
3:00. Виктория Томова (Болгария) – Дарья Касаткина (Россия, 9);
3:00. Анастасия Потапова (Россия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 27);
5:00. Варвара Грачёва (Франция) – Кэти Макнелли (США);
5:00. Анна Калинская (Россия, 13) – Кимберли Биррелл (Австралия, Q);
5:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 6) – Эмерсон Джонс (Австралия, WC);
6:30. Юлия Путинцева (Казахстан, 24) – Элина Аванесян (Армения);
8:30. Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Тунис);
13:00. Вероника Кудерметова (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия).

Турнирная сетка Australian Open — 2025 (ж)
Календарь Australian Open — 2025 (ж)
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