Маркета Вондроушова объяснила своё решение сняться с Australian Open — 2025

Чемпионка Уимблдона-2023, 38-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с Australian Open – 2025. В первом круге соревнований она должна была сразиться с хорваткой Яной Фетт (Q). В основной сетке чешку заменила лаки-лузер британка Хэрриет Дарт.

«С разбитым от разочарования сердцем вынуждена сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы, полученной в Аделаиде. С нетерпением ждала начала турнира, но здоровье превыше всего. Спасибо вам за вашу поддержку, надеюсь, скоро увидимся на корте», — написала Вондроушова в социальных сетях.

Напомним, Маркета травмировалась в матче второго круга турнира WTA-500 в Аделаиде, где встречалась с россиянкой Дианой Шнайдер. Соревнования в Аделаиде были для чешки первыми за шесть месяцев. В конце августа Вондроушова перенесла операцию на левом плече.