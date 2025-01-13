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Маркета Вондроушова объяснила своё решение сняться с Australian Open — 2025

Маркета Вондроушова объяснила своё решение сняться с Australian Open — 2025
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Чемпионка Уимблдона-2023, 38-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с Australian Open – 2025. В первом круге соревнований она должна была сразиться с хорваткой Яной Фетт (Q). В основной сетке чешку заменила лаки-лузер британка Хэрриет Дарт.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:00 МСК
Хэрриет Дарт
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 7 10
5 		6 6 7
         
Яна Фетт
Хорватия
Яна Фетт
Я. Фетт

«С разбитым от разочарования сердцем вынуждена сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы, полученной в Аделаиде. С нетерпением ждала начала турнира, но здоровье превыше всего. Спасибо вам за вашу поддержку, надеюсь, скоро увидимся на корте», — написала Вондроушова в социальных сетях.

Напомним, Маркета травмировалась в матче второго круга турнира WTA-500 в Аделаиде, где встречалась с россиянкой Дианой Шнайдер. Соревнования в Аделаиде были для чешки первыми за шесть месяцев. В конце августа Вондроушова перенесла операцию на левом плече.

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