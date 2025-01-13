Джек Дрейпер: в Великобритании меня узнают пожилые женщины. Это даже не мамы, бабушки!
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18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер забавно ответил на вопрос, чувствует ли себя популярным в родной стране. 23-летний Дрейпер в данный момент является первой ракеткой Великобритании.
«В Великобритании меня узнают, скорее, пожилые женщины, которые играют в теннисных клубах… Ну, это даже не мамы. Это больше бабушки!» — приводит слова Дрейпера The Sunday Times.
В данный момент Дрейпер находится в Мельбурне, где уже выиграл первый матч в рамках Australian Open – 2025. На старте соревнований Дрейпер со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 обыграл аргентинца Мариано Навоне. Следующим соперником Джека на AO-2025 станет австралиец Танаси Коккинакис.
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 07:40 МСК
18
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
3 : 2
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|6
|6
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|3
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47
Мариано Навоне
М. Навоне
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