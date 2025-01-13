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Джек Дрейпер: не пытаюсь стать следующим Энди Марреем

Джек Дрейпер: не пытаюсь стать следующим Энди Марреем
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18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер признался, что не стремится повторить и превзойти успех титулованного соотечественника Энди Маррея (трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион), который завершил карьеру в прошлом сезоне.

«Я не пытаюсь стать следующим Энди Марреем… Он один из величайших игроков, которые когда-либо были и когда-либо будут, и оказывать на себя такое давление я просто не хочу. Я сосредоточен на раскрытии собственного потенциала, каким бы он ни был.

Главное — сосредоточиться на собственном пути, на собственном путешествии. Плевать на то, что говорят другие, кроме близких людей, и просто идти вперёд», — приводит слова Дрейпера The Sunday Times.

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