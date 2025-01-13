38-летний Монфис: впервые счастье я испытал в день, когда обыграл своего отца в теннис

Французский теннисист 41-я ракетка мира Гаэль Монфис вспомнил, когда впервые в жизни ощутил счастье. Это было в момент, когда спортсмен обыграл своего отца в теннисном матче.

«Очень странно, что это говорю… Моё первое по-настоящему большое чувство счастья было в день, когда я обыграл своего отца в теннис. Это было то, о чём я всегда мечтал, и сделал это довольно рано, в 12 или 13 лет. Но со стилем (смеётся). Это было важно для меня.

Отец научил меня играть в теннис, был рядом на протяжении всей карьеры. Однако это была эмоция чистой, естественной радости. Люди, конечно, скажут: «Но он выиграл несколько действительно великих матчей...», однако такие эмоции можно испытать лишь однажды. Я был самым счастливым человеком в мире в то время», — приводит слова Монфиса Eurosport.fr.