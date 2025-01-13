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Гаэль Монфис рассказал, почему продолжает играть в теннис в 38 лет

Гаэль Монфис рассказал, почему продолжает играть в теннис в 38 лет
Гаэль Монфис
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Французский теннисист 41-я ракетка мира Гаэль Монфис рассказал о том, что его мотивирует продолжать карьеру в 38 лет.

«На данный момент моё тело меня не тревожит, поэтому я по-прежнему хочу играть. У меня есть эта страсть, это желание. Я просыпаюсь утром и рвусь на корт. Перелёты стали ощущаться сложнее, но страсть к нашему спорту осталась.

Я никогда не думал, что буду выступать в туре так много лет. Даже было время, когда я думал о том, уйти или нет. Когда я вспоминаю об этом, сразу же благодарю своих родителей, потому что именно благодаря им я смог провести 20 лет на корте. Я смог исполнить одну из своих самых больших мечт — стать теннисистом. Бесконечная благодарность им», — приводит слова Монфиса Eurosport.fr.

Ранее Монфис стал самым возрастным игроком, выигравшим турнир ATP, со времён титула 42-летнего австралийца Кена Розуолла в 1977 году. Для французского теннисиста титул в новозеландском Окленде стал 13-м в карьере.

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