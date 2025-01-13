Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виландер: возможно, Кирьос — самый зрелищный теннисист из тех, у кого нет титулов с ТБШ

Виландер: возможно, Кирьос — самый зрелищный теннисист из тех, у кого нет титулов с ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер отреагировал на слова финалиста Уимблдона-2022, чемпиона семи турниров ATP австралийца Ника Кирьоса, который после поражения на старте Australian Open – 2025 заявил, что больше не может представить, что ещё сыграет в одиночном разряде этого турнира.

«Он, возможно, самый зрелищный теннисист из всех, кто когда-либо не выигрывал титулы на турнирах «Большого шлема», поэтому я думаю, что сейчас все переживают за Кирьоса.

Он выглядел очень подавленным на послематчевой пресс-конференции. Я думаю, что люди любят его. Я действительно надеялся, что его возвращение получится удачнее, так как думал, что у него впереди ещё несколько лет. И с таким талантом и умом… Да, он блестящий комментатор, ведь он проделал для нас (Eurosport) большую работу, но я бы предпочёл, чтобы он снова играл в теннис», — приводит слова Виландера Eurosport.

Материалы по теме
«Моя карьера ещё не завершена». Ник Кирьос назвал главную цель на сезон-2025
Материалы по теме
Кирьос оскандалился после возвращения на АО. Комментаторам пришлось за него извиняться
Кирьос оскандалился после возвращения на АО. Комментаторам пришлось за него извиняться
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android