Виландер: возможно, Кирьос — самый зрелищный теннисист из тех, у кого нет титулов с ТБШ

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер отреагировал на слова финалиста Уимблдона-2022, чемпиона семи турниров ATP австралийца Ника Кирьоса, который после поражения на старте Australian Open – 2025 заявил, что больше не может представить, что ещё сыграет в одиночном разряде этого турнира.

«Он, возможно, самый зрелищный теннисист из всех, кто когда-либо не выигрывал титулы на турнирах «Большого шлема», поэтому я думаю, что сейчас все переживают за Кирьоса.

Он выглядел очень подавленным на послематчевой пресс-конференции. Я думаю, что люди любят его. Я действительно надеялся, что его возвращение получится удачнее, так как думал, что у него впереди ещё несколько лет. И с таким талантом и умом… Да, он блестящий комментатор, ведь он проделал для нас (Eurosport) большую работу, но я бы предпочёл, чтобы он снова играл в теннис», — приводит слова Виландера Eurosport.