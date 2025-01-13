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Француз Гаэль Монфис раскрыл свои планы на 2025 год

Француз Гаэль Монфис раскрыл свои планы на 2025 год
Гаэль Монфис
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Французский теннисист 41-я ракетка мира Гаэль Монфис поделился планами на сезон-2025. Он отметил, что хотел бы просто получать удовольствие от игры.

— Какие у вас приоритеты в 2025 году?
— Хороший вопрос. Это странно, но я хочу выигрывать матчи и получать удовольствие. У меня нет конкретной цели, как в прошлом году [участие в Олимпийских играх]. Но когда я говорю о желании «получать удовольствие», то не всё так просто. Со стороны может показаться, что я отлично провожу время, однако внутри это не всегда так. Поэтому на данном этапе карьеры мне нужно провести сезон, в котором я буду получать огромное удовольствие, — приводит слова Монфиса Eurosport.fr.

Ранее Монфис стал самым возрастным игроком, победившим на турнире ATP, со времён титула 42-летнего австралийца Кена Розуолла в 1977 году. Для французского теннисиста титул в новозеландском Окленде стал 13-м в карьере.

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