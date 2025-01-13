Монфис вспомнил матч, в котором он играл лучше всего в жизни

Французский теннисист 41-я ракетка мира Гаэль Монфис вспомнил самую лучшую игру в своём исполнении в карьере. Им стал финал «Мастерса» в Монако против Рафаэля Надаля. В том матче Монфис потерпел поражение со счётом 7:5, 5:7, 0:6.
«Первые два сета против Рафы в Монако — это лучший теннис в моей жизни. Честно говоря, я думаю, что никогда в своей жизни не играл так хорошо на корте, по крайней мере, в первых двух сетах», — сказал Монфис в интервью Eurosport.fr.
|1
|2
|3
|
|7
|0
|
|5
|6
Монфис также рассказал о самом странном матче за свою карьеру.
«Есть один матч, который приходит в голову. Это меня забавляет. Я играл с Жилем [Жиль Симон] в Мадриде, в 2017 году. Я выигрывал первый сет 6:0, проиграл 0:6, а в третьем он выиграл 7:6. Это хорошее определение странного матча», — добавил он.
- 13 января 2025
-
23:37
-
23:30
-
23:17
-
23:10
-
22:50
-
22:44
-
22:34
-
21:58
-
21:23
-
20:57
-
20:41
-
20:29
-
20:27
-
20:14
-
19:47
-
19:23
-
19:00
-
18:58
-
18:44
-
18:10
-
17:52
-
17:42
-
17:19
-
16:40
-
16:39
-
16:38
-
16:06
-
16:04
-
15:48
-
15:38
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
14:51
-
14:42