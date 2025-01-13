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Монфис вспомнил матч, в котором он играл лучше всего в жизни

Монфис вспомнил матч, в котором он играл лучше всего в жизни
Гаэль Монфис
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Французский теннисист 41-я ракетка мира Гаэль Монфис вспомнил самую лучшую игру в своём исполнении в карьере. Им стал финал «Мастерса» в Монако против Рафаэля Надаля. В том матче Монфис потерпел поражение со счётом 7:5, 5:7, 0:6.

«Первые два сета против Рафы в Монако — это лучший теннис в моей жизни. Честно говоря, я думаю, что никогда в своей жизни не играл так хорошо на корте, по крайней мере, в первых двух сетах», — сказал Монфис в интервью Eurosport.fr.

Монте-Карло. Финал
17 апреля 2016, воскресенье. 15:45 МСК
Гаэль Монфис
16
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 0
7 		5 6
         
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Монфис также рассказал о самом странном матче за свою карьеру.

«Есть один матч, который приходит в голову. Это меня забавляет. Я играл с Жилем [Жиль Симон] в Мадриде, в 2017 году. Я выигрывал первый сет 6:0, проиграл 0:6, а в третьем он выиграл 7:6. Это хорошее определение странного матча», — добавил он.

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