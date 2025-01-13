Фото: забавная реакция жены Джоковича на непростую победу Новака на старте Australian Open
Поделиться
В телеэфир попала забавная реакция Елены Джокович, супруги 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, на непростую победу мужа в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2025.
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|3
|4
|2
107
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
На старте соревнований Джокович (7) в четырёх сетах обыграл 107-ю ракетку мира 19-летнего американца Нишеша Басаваредди (WC). Встреча продлилась 2 часа 57 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Джоковича.
После заключительного розыгрыша Елена вздохнула с большим облегчением.
Фото: скриншот из трансляции
Следующим соперником 10-кратного чемпиона AO Джоковича станет 125-я ракетка мира 21-летний португалец Жайме Фария (Q).
Материалы по теме
Комментарии
- 13 января 2025
-
23:37
-
23:30
-
23:17
-
23:10
-
22:50
-
22:44
-
22:34
-
21:58
-
21:23
-
20:57
-
20:41
-
20:29
-
20:27
-
20:14
-
19:47
-
19:23
-
19:00
-
18:58
-
18:44
-
18:10
-
17:52
-
17:42
-
17:19
-
16:40
-
16:39
-
16:38
-
16:06
-
16:04
-
15:48
-
15:38
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
14:51
-
14:42