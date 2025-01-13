Фото: забавная реакция жены Джоковича на непростую победу Новака на старте Australian Open

В телеэфир попала забавная реакция Елены Джокович, супруги 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, на непростую победу мужа в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2025.

На старте соревнований Джокович (7) в четырёх сетах обыграл 107-ю ракетку мира 19-летнего американца Нишеша Басаваредди (WC). Встреча продлилась 2 часа 57 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Джоковича.

После заключительного розыгрыша Елена вздохнула с большим облегчением.

Фото: скриншот из трансляции

Следующим соперником 10-кратного чемпиона AO Джоковича станет 125-я ракетка мира 21-летний португалец Жайме Фария (Q).