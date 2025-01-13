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Фото: забавная реакция жены Джоковича на непростую победу Новака на старте Australian Open

Фото: забавная реакция жены Джоковича на непростую победу Новака на старте Australian Open
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В телеэфир попала забавная реакция Елены Джокович, супруги 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, на непростую победу мужа в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		3 4 2
             
Нишеш Басаваредди
107
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

На старте соревнований Джокович (7) в четырёх сетах обыграл 107-ю ракетку мира 19-летнего американца Нишеша Басаваредди (WC). Встреча продлилась 2 часа 57 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Джоковича.

После заключительного розыгрыша Елена вздохнула с большим облегчением.

Фото: скриншот из трансляции

Следующим соперником 10-кратного чемпиона AO Джоковича станет 125-я ракетка мира 21-летний португалец Жайме Фария (Q).

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