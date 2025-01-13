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Ник Кирьос: я отдал теннису жизнь и пытался устроить шоу каждый раз, когда выходил на корт

Ник Кирьос: я отдал теннису жизнь и пытался устроить шоу каждый раз, когда выходил на корт
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос тепло высказался о публике на Australian Open – 2025, где он проиграл в первом же круге британцу Джейкобу Фирнли.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 11:15 МСК
Джейкоб Фирнли
92
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 7 7
6 3 		3 6 2
             
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«Да, это было безумие. Я знаю, что в начале моей карьеры у меня были отношения любви и ненависти с публикой здесь, я помню, как меня освистали за пределами корта после проигрыша в пяти сетах. Я отдал всё, проиграл в пяти сетах и помню, как меня освистали за это.

Для них видеть, как я всё равно борюсь и отдаю эту энергию, что-то да значило, потому что я чувствую, что отдал свою жизнь теннису, и пытался устроить шоу каждый раз, когда выходил на корт. Знаю, что не сделал этого сегодня вечером, но у меня всё равно останутся особенные воспоминания об этом дне, о которых я не забуду.

На самом деле, они отмечали меня в соцсетях перед игрой, например: «Мы ждём тебя четыре или пять часов подряд». Это было большим стимулом для меня сегодня вечером не бросать полотенце, не сниматься после первого сета. Я знал, что состояние моего пресса не улучшится, это было ясно. Мне очень понравилось, как публика подбодрила меня. Я хотел дать им два с половиной часа тенниса вместо отступления», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

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