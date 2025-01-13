Навратилова жёстко раскритиковала ВАДА за допинг-скандалы с Синнером и Швёнтек

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова жёстко высказалась касательно действий Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на фоне громких допинг-дел в теннисе.

«Выступлю дипломатично и скажу, что всё очень хреново. Всю систему нужно взорвать и начать заново.

Сейчас ВАДА вызывает столько вопросов. По поводу того, что они сделали с китайскими пловцами… И Синнер, и Швёнтек – первые ракетки мира. Они точно не принимали допинг. Мы же пытаемся ловить жуликов, а не тех, кому на тело попал крем во время массажа, или тех, кто принял таблетку для сна, которая оказалась загрязнённой. В борьбе с допингом действует презумпция невиновности.

Синнер думал, что всё кончено – но ВАДА подало апелляцию. Зачем? Я не понимаю. Нам нужна система, которая будет лучше нынешней», — приводит слова Навратиловой Ubitennis со ссылкой на подкаст Tennis Channel Live.