Гауфф и Шелтон были замечены на прогулке по Мельбурну. СМИ приписывают им роман

Чемпионка US Open – 2023 третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф была замечена на прогулке по Мельбурн-Парку с 20-й ракеткой мира соотечественником Беном Шелтоном. Это произошло вечером 12 января.

Как сообщает Daily Mail, Гауфф и Шелтон часто смеялись во время разговора, после чего зашли в лавку за мороженым. Коко была одета в свободные синие джинсы и короткий розовый топ, Шелтон выбрал для прогулки джинсы и чёрную толстовку.

Данный факт вновь побудил американские СМИ заговорить о романтических отношениях игроков. Слухи об их романе ходят уже с прошлого года. Гауфф и Шелтон много времени проводят вместе и часто отмечают друг друга в социальных сетях, однако сами позиционируют себя как друзья.