Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф и Шелтон были замечены на прогулке по Мельбурну. СМИ приписывают им роман

Гауфф и Шелтон были замечены на прогулке по Мельбурну. СМИ приписывают им роман
Комментарии

Чемпионка US Open – 2023 третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф была замечена на прогулке по Мельбурн-Парку с 20-й ракеткой мира соотечественником Беном Шелтоном. Это произошло вечером 12 января.

Как сообщает Daily Mail, Гауфф и Шелтон часто смеялись во время разговора, после чего зашли в лавку за мороженым. Коко была одета в свободные синие джинсы и короткий розовый топ, Шелтон выбрал для прогулки джинсы и чёрную толстовку.

Данный факт вновь побудил американские СМИ заговорить о романтических отношениях игроков. Слухи об их романе ходят уже с прошлого года. Гауфф и Шелтон много времени проводят вместе и часто отмечают друг друга в социальных сетях, однако сами позиционируют себя как друзья.

Материалы по теме
8 топ-матчей вторника в теннисе: Медведев, Касаткина и Рублёв на Australian Open — 2025
8 топ-матчей вторника в теннисе: Медведев, Касаткина и Рублёв на Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android