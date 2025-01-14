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Бенчич — о победе над Остапенко на AO-2025: иногда матчи с ней напоминают русскую рулетку

Бенчич — о победе над Остапенко на AO-2025: иногда матчи с ней напоминают русскую рулетку
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Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, бывшая четвёртая ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу над чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017, 22-й ракеткой мира латвийкой Еленой Остапенко в первом круге Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 07:40 МСК
Белинда Бенчич
294
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
3 		6 6
         
Елена Остапенко
22
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Бенчич играет в Мельбурне по защищённому рейтингу, так как брала паузу в карьере из-за рождения ребёнка. Сейчас она – 294-я ракетка мира.

«Мы очень хорошо знаем друг друга ещё с юниорских времён. Мы обе 1997 года рождения. Мне кажется, что по юниорам ты всегда смотришь на свою возрастную категорию, мол, мы обе 1997-го, мне нужно выступить лучше неё. Возможно, тебя дополнительно мотивирует, когда вы с кем-то ровесницы. Но мне кажется, что сейчас это уже никого не волнует, потому что мы взрослые.

Играть с ней непросто, иногда это напоминает русскую рулетку. Иногда ты как зритель на собственном матче. Я старалась играть стабильно, не проседать в важные моменты. Рада, что сегодня этого оказалось достаточно. Разумеется, я очень рада победе и возможности сыграть ещё одну встречу», — приводит слова Бенчич пресс-служба WTA.

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