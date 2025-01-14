Дарья Касаткина — Виктория Томова: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2025
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Сегодня, 14 января, 10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина начнёт свой путь на Открытом чемпионате Австралии – 2025. В первом круге соревнований Касаткина сразится с 58-й ракеткой мира болгаркой Викторией Томовой. Их встреча пройдёт на Джон Кейн Арене и начнётся на ранее 03:00 мск.
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
58
Виктория Томова
В. Томова
Не начался
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10
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Ранее Касаткина и Томова ни разу не встречались в одиночном разряде на уровне WTA.
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Отметим, что лучшим результатом в карьере Касаткиной на Australian Open является третий раунд соревнований (2016, 2022 годы).
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