Дарья Касаткина — Виктория Томова: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2025

Сегодня, 14 января, 10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина начнёт свой путь на Открытом чемпионате Австралии – 2025. В первом круге соревнований Касаткина сразится с 58-й ракеткой мира болгаркой Викторией Томовой. Их встреча пройдёт на Джон Кейн Арене и начнётся на ранее 03:00 мск.

Ранее Касаткина и Томова ни разу не встречались в одиночном разряде на уровне WTA.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Отметим, что лучшим результатом в карьере Касаткиной на Australian Open является третий раунд соревнований (2016, 2022 годы).