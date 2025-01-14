Даниил Медведев — Касидит Самрей: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга AO-2025

Сегодня, 14 января, чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев начнёт свой путь на Открытом чемпионате Австралии – 2025. В первом круге соревнований Медведев (5) сразится с 418-й ракеткой мира из Таиланда Касидитом Самреем (WC). Их встреча пройдёт на Род Лэйвер Арене и начнётся на ранее 6:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Отметим, что Медведеву на Australian Open — 2025 нужно защищать прошлогодний финал, который Даниил проиграл итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах.