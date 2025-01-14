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Касидит Самрей – Даниил Медведев: онлайн-трансляция матча 1-го круга Australian Open — 2025 начнётся в 6:00

Касидит Самрей – Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга AO-2025
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14 января пройдёт матч первого круга Australian Open — 2025, в котором российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Таиланда Касидитом Самреем. Ориентировочное время начала матча – 6:00 мск.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 06:00 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Не начался
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Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это первая очная встреча между теннисистами.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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