Дарья Касаткина обыграла Викторию Томову на старте Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина с уверенной победы стартовала на Australian Open. В матче первого круга она обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. За это время Касаткина сделала две подачи навылет и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Томовой пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующем круге Касаткина сыграет с победителем пары Анна Бондарь (Венгрия) – Ван Яфань (Китай).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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