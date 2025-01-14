Касаткина оставила трогательное послание на камере после матча на Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина оставила послание на камере после выхода во второй круг Australian Open – 2025. В матче первого круга россиянка уверенно обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:1, 6:3.

После матча Касаткина написала на камере: «Мама, папа, люблю вас».

В следующем круге Касаткина сыграет с победителем пары Анна Бондарь (Венгрия) – Ван Яфань (Китай).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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