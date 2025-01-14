Екатерина Александрова проиграла Эмме Радукану на старте Australian Open — 2025

31-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице США Эмме Радукану в матче первого круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Александрова один раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14 заработанных. Её соперница выполнила девять эйсов при 15 двойных ошибках и выиграла за матч шесть брейк-пойнтов из 10.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.