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Екатерина Александрова проиграла Эмме Радукану на старте Australian Open — 2025

Екатерина Александрова проиграла Эмме Радукану на старте Australian Open — 2025
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31-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице США Эмме Радукану в матче первого круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:10 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 2
7 7 		7 7
         
Эмма Радукану
61
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Александрова один раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14 заработанных. Её соперница выполнила девять эйсов при 15 двойных ошибках и выиграла за матч шесть брейк-пойнтов из 10.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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